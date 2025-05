El actor Peter Kwong, recordado por su participación en películas como ‘Golpe en la Pequeña China’ y ‘El chico de oro’, falleció el pasado 27 de mayo mientras dormía, según confirmó su agente al medio ‘Entertainment Weekly’. Tenía 71 años.

Kwong desarrolló una sólida trayectoria como actor de reparto a lo largo de más de cuatro décadas. Su carrera estuvo marcada tanto por papeles memorables en producciones de culto como por su labor como activista en el Sindicato de Actores de EE. UU. (SAG), donde trabajó durante más de una década para visibilizar las problemáticas que enfrentaban los intérpretes de origen asiático en la industria del entretenimiento.

“Era un gran tipo”, expresó su representante al medio estadounidense, destacando no solo su talento profesional, sino también su calidad humana y compromiso con las causas sociales dentro del gremio.

Una carrera forjada entre cámaras y causas

Nacido en Los Ángeles en 1952, Kwong comenzó su andadura actoral a finales de los años 70. Su versatilidad le permitió establecerse como un rostro frecuente en producciones televisivas de la época, incluyendo ‘La casa de la pradera’, ‘Cagney y Lacey’, ‘Corrupción en Miami’ y ‘El gran héroe americano’.

Fue en el cine donde alcanzó mayor notoriedad, especialmente en 1986, cuando interpretó a Rain, uno de los tres temibles guerreros conocidos como “Las Tres Tormentas” en ‘Golpe en la Pequeña China’, dirigida por John Carpenter. La película, aunque no tuvo un gran desempeño en taquilla en su momento, se convirtió con el tiempo en un título de culto entre los aficionados al cine fantástico y de artes marciales.

Ese mismo año, Kwong también apareció en ‘El chico de oro’, una comedia de aventuras protagonizada por Eddie Murphy, en la que compartió créditos con actores como Charles Dance. Su formación en artes marciales complementó su perfil como actor, otorgándole un sello distintivo que supo aprovechar en múltiples proyectos cinematográficos.

En total, su filmografía abarca 89 títulos, de acuerdo con el portal IMDb.

Más allá del cine: representación y crítica a los estereotipos

Además de su trabajo frente a las cámaras, Peter Kwong fue una figura destacada en la lucha contra la discriminación dentro del gremio actoral. Como miembro de la junta directiva del Screen Actors Guild, promovió iniciativas en favor de una representación más equitativa para los actores asiático-americanos.

En 2016, fue uno de los firmantes de una carta abierta dirigida a la Academia de Hollywood en la que se denunciaban chistes racistas emitidos durante la ceremonia de los premios Oscar. La misiva derivó en una disculpa pública por parte de la institución.

“Algunos me dicen ‘¿por qué no tienes sentido del humor?’ y ‘el humor no tiene límites’”, declaró entonces el actor. “Pero ese tipo de bromas no solo dan permiso a la gente para seguir haciéndolas, sino también para ir a más”, afirmó en declaraciones recogidas por diversos medios en aquel momento.