2024, el año para celebrar a lo grande el legado de Gabo

Contra la suspicacia que levanta la recuperación de cualquier texto inédito, y más tratándose de un escritor de la talla de Gabo, Pilar Reyes, directora editorial de la División Literaria de Penguin Random House, la editorial que respalda el lanzamiento de En agosto nos vemos, remarca: “Vemos en ella no solo un texto absolutamente consistente con el mundo narrativo que García Márquez fue construyendo a través de sus libros, sino el intento de escribir contra viento y marea, incluso en las condiciones más adversas, contra sus propias limitaciones”.

Sobre el texto de 144 páginas, que tiene como hilo conductor a una mujer adinerada cuya madre está sepultada en una isla del Caribe, y cuya tumba visita cada 16 de agosto (fecha de su muerte), para llevarle flores y también para sostener encuentros sexuales fortuitos, Reyes no solo detecta en la novela un broche de oro a la trayectoria de García Márquez, sino que la piensa en términos de ofrenda a los lectores y recordatorio de su apasionada entrega a la literatura.

“Pienso que es un maravilloso cierre, por varios motivos: el amor, trasmutado aquí en deseo, es el tema central de la novela, como lo es de la obra entera de su autor.

La protagonista y su búsqueda de libertad a través de esa noche que se regala a sí misma una vez al año me parece una hermosa puerta de entrada a la percepción del universo femenino que ocupaba el interés creativo de García Márquez en sus últimos años. La novela está completa, aunque para su autor no fuera definitiva. Este libro es, además, la prueba de que un escritor no puede vivir sin escribir”.