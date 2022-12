Habitantes de calle disfrutaron una alegre jornada navideña

Isidro Llinás, El Mono, beneficiario de la actividad contó que las malas decisiones que tomó en la vida lo han llevado a vivir en la calle. “Abusé mucho de las drogas y por eso perdí muchos privilegios que la vida me había brindado, entre ellos el matrimonio, pero siempre me ha gustado servir, vengo de una familia bastante cómoda, pero trato de guardar siempre la humildad. Aquí los muchachos me toman como un vocero para expresar nuestros problemas”, dijo el hombre que permanece por los alrededores del Cementerio Universal.

El Mono agradeció estas actividades que les alegran la vida, especialmente porque a muchos de ellos en ocasiones les toca acostarse sin probar un bocado de comida.

“Tuve un restaurante en la Murillo que se llamaba El Mondongazo, allí aprendí a cocinar y recientemente les preparé un sancocho a mis compañeros, quedó muy bueno y a todos les gustó”.

Óscar Lian, miembro de la comunidad apostólica Servidores del Servidor, explicó que su misión es permanente y que en Navidad es mucho más especial.