17 canciones integran el soundtrack oficial de la película de Barbie

Esta banda sonora fue producida por un DJ de renombre internacional y artista y productor ganador de premios Oscar, Golden Globe y 7x GRAMMY®, Mark Ronson y la escritora / directora / productora ejecutiva de Barbie Greta Gerwig. El soundtrack fue producido y supervisado por el Presidente de la Costa Oeste de Atlantic Records, Kevin Weaver (productor del álbum de la banda sonora de The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones & The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious) y el Vicepresidente Ejecutivo y Codirector de Pop/Rock A&R de Atlantic Records, Brandon Davis. Nombrado por Rolling Stone como “soundtrack guru,” Weaver es ganador del premio GRAMMY® y cinco veces nominado, que ha producido numerosos proyectos de bandas sonoras multiplatino que han acumulado decenas de millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Los jugadores clave adicionales involucrados en el proyecto incluyen a los Coproductores del álbum de la banda sonora, Brandon Creed y Joseph Khoury, así como el Supervisor musical de Barbie y Productor ejecutivo del álbum, George Drakoulias.

Dirigida por Greta Gerwig, Barbie está protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman y Will Ferrell. La película está escrita por Greta Gerwig y Noah Baumbach, basada en “Barbie” de Mattel y producida por David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner. Los productores ejecutivos son Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams. El supervisor musical de la película es George Drakoulias, con música de Mark Ronson y Andrew Wyatt.