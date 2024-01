Siete propósitos de año nuevo para mejorar la salud del corazón

2. Decídete a moverte más y activa tu cuerpo Ya sabes que el ejercicio es bueno para ti, pero si bien normalmente asocias el ejercicio con una figura tonificada y músculos más fuertes, también hace mucho bien dentro de tu cuerpo.

"El ejercicio reduce el colesterol y la presión arterial, que son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardíacas", afirma el Dr. Cho. "También es excelente para su salud mental y tiene un impacto dramático en su probabilidad de desarrollar diabetes".

3. Es momento de seguir una dieta saludable Lo que comes juega un papel muy importante en tu riesgo de enfermedad cardíaca, pero el Dr. Cho no quiere que pienses en ello como una dieta estricta que te limite y no lo disfrutes.

"Adoptar hábitos alimenticios realmente saludables no es una dieta, es un estilo de vida", dice.