Prevención temprana,esencial para combatir la infertilidad

La prevención temprana es uno de los llamados que más se fortalece para combatir la infertilidad. Por ello, la especialista resaltó la importancia de este factor para no padecer consecuencias que atrasan ‘la dulce espera’. “La única manera que tenemos de prevenir es consultar al ginecólogo y hacer los controles ginecológicos que corresponden como mujer anualmente. No solo la citología porque esta no guarda una relación directa con la infertilidad, pero sí una ecografía transvaginal para ver cómo están funcionando los ovarios, si hay algún quiste, alguna masa, algunos miomas que salen a nivel del endometrio que son los que indirectamente o directamente nos pueden causar un proceso de infertilidad”, sostuvo.

Conforme a la ginecóloga, desde que la mujer experimenta su desarrollo e ingresa a la pubertad debe iniciar controles médicos que alerten sobre cualquier anomalía.

Además, realizar ejercicio físico y tener una alimentación saludable se presentan como unos buenos aliados en busca de no padecer la enfermedad.

El consumo excesivo de tabaco y cafeína sí pueden desencadenar afecciones que impactan negativamente en el proceso de fertilidad.

“Se ha demostrado que el cigarrillo y la cafeína a dosis elevadas, empiezan a causar un deterioro de la calidad de los óvulos y sumado al estrés que genera ansiedad, automáticamente no va a permitir tener buen óvulo y preparación endometrial”, dijo la especialista.