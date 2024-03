La obesidad y la salud mental: la importancia de un tratamiento integral

Para el especialista en Psiconutrición del Institute for the Psychology of Eating, Patrick Verhelst, hacerle frente a esta problemática de salud pública requiere de un abordaje integral, “que no se limite únicamente a sumar y restar calorías”.

“Debe ser un abordaje integral en el cual se incluyan los aspectos psicológicos que pueda tener el paciente. Muchas personas creen que la obesidad es un problema de falta de voluntad y no es así; hay muchos mecanismos biológicos y psicológicos que están implicados en generar un mayor gusto hacia la comida y que se complementan con los mecanismos endocrinológicos conocidos que llevan a que una persona aumente peso”, explicó Verhelst, psiquiatra general y de enlace de la Pontificia Universidad Javeriana, a EL HERALDO.