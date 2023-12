¿Realmente es malo bañarse a diario? Dermatóloga refuta estudio de Harvard

Según el estudio liderado por Robert H. Shmerling, MD, de Harvard Health Publishing, bañarse diariamente puede comprometer la salud de la piel al eliminar la capa natural de grasa y nutrientes. Esta exposición constante al agua podría resultar en piel seca, irritación y comezón, aumentando la vulnerabilidad a bacterias y posibles infecciones.

En contraposición a estas afirmaciones, la doctora Ruiz señala que la frecuencia no es el único factor determinante. Explica que duchas cortas, no más de cuatro minutos, con agua tibia, no representan un riesgo significativo para la salud cutánea. Sin embargo, advierte sobre la prolongada exposición al agua caliente o actividades como nadar en piscinas o el mar, factores que podrían contribuir a la resequedad de la piel.