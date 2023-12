Comer una manzana al día sería la clave para una vida sana, según Harvard

La fragilidad, un problema que afecta al 10-15% de los adultos mayores, puede ser una causa significativa de caídas y fracturas en individuos mayores de 65 años. Según los hallazgos del estudio, un aumento de 10 miligramos en la ingesta diaria de flavonoles, una subclase de flavonoides, se asoció con una reducción del 20% en las probabilidades de fragilidad.

Además de su impacto en esta problemática de salud, las manzanas ofrecen una gama de beneficios para el organismo. La Harvard T.H. Chan School of Public Health destaca que estas frutas son una fuente de fibra y vitamina C, así como de quercetina y pectina. La quercetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y la pectina, una fibra soluble, no solo pueden contribuir a la salud digestiva sino que también tienen efectos positivos en la reducción del colesterol “malo” y la prevención de enfermedades crónicas, incluyendo ciertos tipos de cáncer y trastornos intestinales.