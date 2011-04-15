Científicos chilenos crearon un nanocompuesto que identifica y marca a las células cancerígenas y que podría hacer más efectivo el diagnóstico temprano de esta enfermedad, informaron hoy profesionales a cargo de la iniciativa.

'Además, estas nanopartículas pueden servir como transporte directo de fármacos a las células enfermas', precisó el director del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la Universidad chilena de Talca, el doctor Danilo González-Nilo, que presentó el hallazgo ante los corresponsales extranjeros.

González-Nilo dijo en su conferencia que el innovador hallazgo desarrollado por los investigadores chilenos está formado por tres moléculas.

'La primera es capaz de unirse selectivamente a los receptores de membrana de las células cancerígenas, la segunda emite luz y por tanto las marca y la tercera funciona como transporte de las dos anteriores, es biofuncional y en el futuro podría transportar fármacos para atacar de manera más selectiva y potente a las células enfermas', explicó.

'Con nuestro nanocompuesto nosotros proyectamos poder detectar las células cancerígenas en un estado muy temprano, dado que este sistema posee mejores propiedades de fluorescencia que las tradicionales moléculas orgánicas', añadió el científico para agregar que una de sus potenciales aplicaciones es en el cáncer de mamas.

Explicó que actualmente la mamografía es la principal herramienta de diagnostico que existe, el problema es que es incómodo para la paciente y además se puede detectar el tumor cuando está en un estado avanzado.

González-Nilo, quien también desarrolló en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos la primera base de datos de las estructuras nanobiotecnológicas, dijo que los resultados de estos nuevos descubrimientos son fruto de un trabajo de investigación que partió hace dos años y que aparecerán este mes en la versión impresa de la prestigiosa revista Analytical and Bioanalytical Chemistry.

'Chile actualmente es número uno y lidera en el diseño racional de nanopartículas. Esto significa que podemos caracterizar a nivel atómico las propiedades que tienen estas partículas', acotó el galeno.

'Esta metodología nosotros ahora la estamos migrando a otras aplicaciones como es el caso de detección temprana de células cancerígenas', aseveró.

El científico recalcó que el valor de este hallazgo es que en el futuro esta nanopartícula podría ser utilizada para el diagnóstico temprano de cáncer y además se podrían utilizar como transportadores de fármaco específico contra el cáncer, revolucionando el diagnóstico temprano y los tratamientos que existen hoy para esta enfermedad.

Los avances se insertan también en el marco de un proyecto que mantiene la universidad chilena con el Instituto Fraunhofer Gesellschaft de Alemania, quienes han instalado en la Universidad de Talca equipos científicos por un monto cercano a un millón de dólares.

Además, a través del proyecto Innova Chile de la Corporación de Fomento (CORFO) de 'Atracción de Centros de Excelencia Internacional para la Competitividad' se ha logrado obtener fondos para iniciar esta línea de investigación por un monto que bordea los 1,5 millones de dólares para los próximos 3 años.

'Indudablemente nuestra alianza con Fraunhofer nos ha abierto muchas nuevas posibilidades en la industria internacional, entre las que se destacan la industria japonesa y europea', afirmó el científico en la conferencia realizada en la Fundación Imagen de Chile.

El Centro de Bioinformática y Simulación Molecular (CBSM) de la Universidad de Talca trabaja en colaboración con destacados centros de investigación internacionales como el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y el Beckman Institute de USA.