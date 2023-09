1 de cada 5 mil niños varones sufrirían distrofia muscular de Duchenne

Yeison Steven Ramírez tiene 24 años. A los dos años caminaba en puntas de pies y durante toda su niñez su movilidad fue reducida respecto a la de los niños que lo rodeaban. Le gustaba mucho el fútbol y se metió a una escuela para aprender a jugar.

Aunque para entonces Yeison tenía sólo 6 años y el resto de sus compañeros se movilizaban normalmente, los entrenamientos eran más difíciles para él y constantemente sufría calambres en las piernas que lo hacían caerse y tenía dificultades para subir las escaleras.

Tiempo después decidieron enviarlo a especialistas, quienes debido a los síntomas de Yeison y a diversos estudios clínicos y genéticos, concluyeron que padecía Distrofia Muscular de Duchenne a sus 8 años.

Pese a que tuvo muchas dificultades, Yeison persistió con sus estudios y recibió ayuda de quienes lo rodeaban para continuar con su vida. A los 20 años su movilidad se vio ligada a una silla de ruedas.

Esta enfermedad no sólo le ha causado distintos problemas de salud a Yeison, también ha afectado su cotidianidad y ritmo de vida. La mayoría de los exámenes y terapias de rutina como las pruebas motoras, sólo se realizan en Bogotá, lo que para él es una complicación pues no vive en la ciudad y no existen otras opciones para él más que la revisión de un neurólogo especialista en neuromuscular. Aun así, Yeison asiste a constantes citas con cardiólogos, endocrinos e internistas.