“No quiero vender humo, pero le he tomado mucho cariño a Junior”: Cruz Real

Llegó uno de los momentos más importantes del semestre y Juan Cruz Real lo sabe. Uno de los objetivos de principio de año era clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y Junior está cerca de lograrlo.

Para hacerlo, tendrá que vencer –o empatar y esperar que Fluminense no gane por 6 goles de diferencia- el jueves, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano, a Unión de Santa Fe, en la última jornada del grupo H del torneo internacional.

“Nos jugamos una final en la Sudamericana el jueves, esperamos pasar. Estoy muy tranquilo con el rendimiento de mis jugadores. Transmitámosle positivismo a la gente, el estadio se veía espectacular y le agradezco a la gente de corazón, porque eso es lo que se ve de afuera. Ojalá el jueves se vea así. Hay que seguir trabajando, seguir jugando como lo venimos haciendo, viendo que nos jugamos una final, que es muy importante y hay que buscar la clasificación”, explicó el entrenador.

“Sí creo que es una final, es un partido muy importante para nosotros. Fluminense por un tema de nómina, que se había preparado para la Libertadores, era el favorito y hasta la última fecha lo seguirá siendo. Gracias a Dios llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros. Es un partido importante, lo hemos luchado mucho”, agregó.

El timonel argentino, que ha ganado los tres partidos como local con el ‘Tiburón’ en este certamen internacional, habló de lo que cree que harán los ‘Tatengues’ y del primer juego que ya tuvieron hace más de un mes ambos oncenos.

“Ellos tienen un modelo de juego definido. Si bien en algunos partidos parecería que fueron a jugar en campo propio, como fue en Brasil, me parece que van a venir a atacar, porque necesitan el resultado. Son un equipo difícil y tenemos que estar al máximo para poder contrarrestarlos”, comentó el técnico.

“Ese partido ya fue hace más de un mes. Va a ser distinto porque nosotros hemos evolucionado. En ese momento adoptamos ese esquema por el contexto, el viaje y el rival, no salió como se quería porque quedamos muy atrás en el campo, eso lo expliqué. Veremos qué haremos el jueves, pero indudablemente buscaremos ganar el partido. Me parece que hoy estamos en un mejor momento que en esa ocasión. Aprovecharemos sus debilidades. Confío mucho en el momento en el que llegamos a este partido. A pesar de que en ese momento se criticó eso, hoy en día ese punto nos puede permitir clasificar. Obviamente todos queremos ir a cualquier sitio y ganar 4-0, pero hay que tener cuidado con las apreciaciones rápidas. Vamos a enfrentar a un buen equipo, tenemos que estar muy metidos en el partido y hacer respetar la casa”, añadió.

El orientador, que mostró su alegría por tener el estadio casi lleno el pasado sábado ante Nacional por la Liga, invitó nuevamente al público a apoyar al equipo en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Nosotros tenemos que luchar con la gente para que seamos un equipo modelo en todo sentido. El otro día me emocioné al ver el estadio lleno, de ver cómo la gente gritaba. No solo en Colombia, sino en todo el mundo, se vio el estadio lleno y alegre. Hoy nos encuentran en un buen momento, jugando finales, con posibilidades de poder avanzar en un torneo internacional. El apoyo de la gente debe estar, así sea para exigir y protestar. Los necesitamos en el campo y que sepan que estamos jugando un partido definitorio. El otro día fuimos superiores al rival y al público le gustó, hubo varias cosas positivas. Cuando pasa la euforia del partido y la gente se va a la casa, analiza todo eso”, puntualizó el estratega.

“A la final, si el estadio se llena, es una buena imagen para todos, mostramos unidad. No nos quedemos solo en que nos reunimos para ir a un bar y tomar cerveza y ver el juego, no, vengamos a la cancha. Yo no quiero vender humo, pero yo le he tomado mucho cariño al club, porque veo que se quieren hacer cosas importantes. La gente tiene que apoyar. Ustedes (periodistas) que transmiten el mensaje deben ayudar para que la gente vaya al estadio. Todos somos culpables de que la gente no vaya a la cancha, porque a la final todos debemos hacer fuerza para que esto funcione. La gente quiere mucho al equipo, tiene mucha pasión, hagamos que vayan a la cancha”, complementó.

Por último, el entrenador no vio como excusa que su cuadro llegue con una gran carga de minutos acumulados a este tramo de la temporada.

“Acumular minutos siempre es una carga extra. En el caso de Unión ya no están jugando en Argentina y vienen de una semana completa, también pasó lo mismo con Nacional en la Liga. Pero esto es un atenuante, no lo tomamos como excusa. Vamos a tener cinco días de recuperación, esperamos llegar muy bien. En cuanto a las cargas, se van acumulando, pero no es lo mismo si te tocara jugar a los tres días. Luego de este partido hay otra pausa por las elecciones y ya luego sí vamos a jugar cada tres días, como todos. La gran diferencia es que en nuestro grupo nadie está jugando torneo internacional, entonces es obvio que tenemos una carga extra que el resto”, finalizó.