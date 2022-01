“Yo apunto en grande, a ser finalistas y a ganar el título”: Yinaris García

R.

Bueno, ya estamos trabajando, no tenemos tiempo de espera, puesto que ya se está hablando de comenzar el torneo en Febrero, así que para hacer una buena pretemporada ya estamos con el tiempo corto. La idea realmente para mí, como ya lo dije, es apostar por el talento costeño, eso no quiere decir que no nos vayamos a reforzar o no estemos pensando en traer jugadoras de categoría y de renombre. Por ahí hemos tenido algunas conversaciones con algunas y también queremos mantener jugadoras que han sido referentes de la institución. Pensando ya en el plano local, vamos a hacer una convocatoria que constará de dos fases, una semiabierta, a nivel de clubes en la Costa, en donde estaremos viendo unas 130 jugadoras costeñas aproximadamente y de ahí saldrá un grupo preseleccionado que va a una segunda fase, en donde van a hacer unas pruebas específicas, tanto tácticas, técnicas, físicas y de entrevista. De ahí se arma la base. Luego ya veremos los refuerzos en las posiciones que necesitamos con urgencia.