Y Víctor Cantillo sigue esperando la llamada de Junior, y la gente pidiéndolo

Lo que le falta a Yerson Candelo le sobra a Víctor Cantillo: ganas de jugar en Junior. Mientras el extremo que acaba de pasar por el Aucas de Ecuador prácticamente dejó plantado a los ‘Tiburones’ y se va para el fútbol brasileño por una mejor propuesta salarial, el volante mixto, que finaliza contrato con el Corinthians, se muere por volverse a vestir de rojiblanco y solo espera la llamada de la dirigencia para tratar de arreglar.

Sin embargo, muy a pesar de los deseos del entrenador Arturo Reyes por contar con los servicios del magdalenense, y el clamor de la hinchada por su nombre, los propietarios de Junior, de momento, no lo están buscando. No hay negociaciones entre las partes ni contactos ni señales que indiquen que se van a entablar.

Aunque en la entrevista con EL HERALDO, Fuad Char dejó una ventanita abierta a la contratación de Víctor Cantillo, la realidad es que prácticamente le cerró la puerta por cuestiones económicas y por la falta de continuidad futbolística en ‘el Timao’, según sus palabras.

“Depende de las condiciones económicas, porque nos preocupa el hecho de que no haya jugado en todo el año. Él es un muchacho de muchas condiciones. A nosotros nos gustaría, pero no queremos correr riesgos. De todas maneras, eso está vivo ahí, porque él conoce nuestro interés. Se lo hemos expresado personalmente. Yo he hablado con él sobre esta posibilidad. Pero en principio creo que nosotros estamos completos. Tenemos ya los 35 jugadores para arrancar la contienda del 2024”, comentó Char el viernes en la tarde.

Desde entonces hasta este domingo en la tarde, no hubo ningún diálogo para revivir el anhelo de la fanaticada de los ‘Tiburones’.

Lo que sí se ha dado de manera insistente es la solicitud de gran parte de la afición a los directivos para que contraten a Cantillo.

A través de las redes sociales, los hinchas le piden a la familia Char, propietaria del club, que haga un esfuerzo más y traiga al mediocampista que ayudó a alcanzar dos títulos de Liga (2018 y 2019), uno de Copa Colombia (2017) y la llegada a la final de la Copa Sudamericana 2018.

Muchos, con firme optimismo, creen que Alejandro Char dará la sorpresa durante su acto de posesión como alcalde de la ciudad, el viernes 29 de diciembre, y anunciará a los seguidores rojiblancos el regreso de Cantillo.

Sin embargo, la realidad, de momento, es que Char presentará el fichaje de Yimmi Chará. No se tiene previsto ni se rumora lo de Cantillo ni lo de otro nombre inesperado.

Mientras tanto, la gente lo continúa pidiendo. Y Cantillo sigue esperando, pero ya más atento a otras ofertas para resolver su futuro, que parece no transitar por Junior esta vez.