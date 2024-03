“Va a ser un partido clave para nosotros, para afianzarnos”: Víctor Cantillo

Víctor Cantillo pasa la página de la derrota ante Patriotas y se centra en la Equidad, rival que Junior enfrentará mañana en el Metro, por la fecha 14 de la Liga I.

“Equidad también viene de perder y lo tenemos a dos puntos. Va a ser un partido clave para nosotros, para afianzarnos en lo que queremos, que es clasificar rápido. Primero tenemos que pensar en Equidad y luego en lo que se nos viene en la Libertadores”, afirmó el mediocampista en rueda de prensa.

Cantillo cree que la clave estará en pegar primero en el juego, algo que se ha dificultado en las últimas salidas. “Son cosas que también hablamos entre nosotros, de ser un poco más efectivos, porque esas opciones que creamos empezando el juego, si las concretáramos, el partido cambia por completo. Si no se logran, llega el desespero y eso nos obliga, a veces, a hacer cosas diferentes. Ante Equidad va a ser un partido cerrado, difícil, porque es un equipo que juega bien, pero si logramos convertir rápido, va a ser un mejor partido para nosotros”, dijo.

Por último, el volante agradeció el apoyo del hincha, enviando un dardo a la prensa del interior.

“Yo pienso que la gente sí nos ha apoyado en el estadio. De local nos hemos sentido acompañados. Los periodistas del interior cuando otros equipos no llenan el estadio no dicen nada, pero cuando no lo llena Junior en Barranquilla pareciera que se acabara el mundo”, concluyó.