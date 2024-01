“Vamos a ir ahora por la Superliga”: ‘Cariaco’ González

Le costó, sufrió, pasó por momentos duros, las críticas parecían superarle, pero ‘Cariaco’ resistió, se mantuvo en pie de lucha, hasta que se le dio lo que tanto buscaba, celebrar un título grande con Junior, un equipo al que considera su “casa”.

El desahogo fue grande y el venezolano no lo oculta. “Todo ha sido espectacular. La verdad, me liberé mucho tras ganar esta estrella. Era algo que anhelaba mucho, pero que no se me daba, se me hacía esquiva. Ahora, tras lograrla, uno está más tranquilo. Obviamente la responsabilidad sigue siendo la misma, pero ya encaras lo que viene con la confianza y la tranquilidad de haber ganado, por fin, ese título que tanto deseábamos, que tanto pedía la ciudad, el hincha”, afirmó el creativo venezolano a su regreso a los trabajos para encarar lo que será la competencia en el primer semestre de 2024.