Uno por uno de Junior: Hómer, Fuentes y ‘Cariaco’, con calificación alta

Gonzalo Lencina: no se notó mucho su ingreso. No pudo contar con una sola opción de gol en la que pudiera demostrar su capacidad anotadora. Corrió, luchó y trató de buscar espacios y posibilidades, pero no se le dio. Naufragó en el mar de piernas del visitante. (5)

Andrés ‘Tití’ Rodríguez: tampoco trascendió. Pasó desapercibido en el terreno de juego. No fabrico ni le llegó una opción de gol. (SC)