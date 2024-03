Uno por uno: Fuentes y Cantillo, los mejores del triunfo ante Jaguares

Junior tuvo un gran partido en la victoria 3-1 ante Jaguares. EL HERALDO evalúa a los jugadores rojiblancos, siendo Gabriel Fuentes y Víctor Cantillo los mejores de la cancha

Santiago Mele (5). No tuvo muchas intervenciones en el juego, pero falló claramente en el gol de Jaguares cuando el partido parecía tranquilo. Después salvó el gol del empate.

Edwin Herrera (6.5). Muy buen partido después de bastante tiempo. Necesita volver a tener un juego así. Gran pase en el segundo gol.

Emanuel Olivera (6). Otro partido correcto, seguro. No se complicó en el campo. Cada vez se afianza más junto a Peña en la defensa.

Jermein Peña (6.5). Buen partido. Serio, atento, rápido. Juego tras juego se ve mejor y mucho más afianzando con su compañero en defensa.

Gabriel Fuentes (8). Partidazo. Luego de algunos juegos discretos volvió a su mejor versión. Dio la asistencia para el gol de Carlos Bacca.

Hómer Martínez (6). Correcto compromiso. No se complicó a la hora de entregar los balones. Se vio bien y pudo jugar todo el encuentro.

Víctor Cantillo (7.5). Partidazo. Se jugó a lo que él quiso. Fue el socio de todos y supo administrar muy bien los ritmos del encuentro.

José Enamorado (6). Tuvo sus momentos. Algunas de sus escapadas generaron mucho peligro. Terminó cumpliendo con un buen papel.

Roberto Hinojoza (6). Otra oportunidad que logra aprovechar. Tuvo un buen juego, sobre todo en el primer tiempo. Ojalá siga mejorando.

Déiber Caicedo (6.5). Más allá del gol, lo mejor es que de a poco se va viendo en mejor nivel. Causó peligro por su banda y jugó bien.

Carlos Bacca (7). Hizo un gol de goleador. Siempre estuvo participativo, atento arriba para pedir el balón y pudo marcar. Ojalá siga en racha.

Jhon Vélez (6). Ingresó para refrescar el medio y lo pudo hacer. Se vio firme y ayudando en marca y en la salida del equipo. Cumplió en el campo.

Yimmi Chará (6). Tiene el gol pintado en la frente. Solo tuvo una que él mismo se fabricó y la mandó a guardar. Volvió y marcó diferencia.

Bryan Castrillón (S.C.). No tuvo muchos minutos en el campo como para calificarlo, pero tampoco se ayuda. No se mostró y no participó mucho.

Andrés Rodríguez (S.C.). Así como Castrillón, no tuvo mucho tiempo en el campo para calificarlo. Intentó ayudar en la presión en el ataque.

Léider Berrío (S.C.). Ya entró con el partido casi que definido y no tocó mucho el balón. No se puede calificar su rendimiento en el juego.