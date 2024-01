“Mas allá del gol, me quedo con la valentía y la garra del equipo”: ‘Tití’

‘Tití’ confía en que Junior seguirá sacando puntos en la altura este semestre.

“A todos los equipos les cuesta en la altura, no solo a nosotros. La mayoría de equipos grandes flaquean en este tipo de condiciones, porque no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, no salimos a escondernos, salimos a jugar, a ir al frente, a buscar el gol. Me quedo con lo que hace el equipo, que independiente del rival y del clima, siempre va al frente. Nos quedan más partidos en la altura y los vamos a combatir como lo hicimos hoy”, concluyó.