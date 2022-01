“Tengo más deseo que nunca de ganar la ‘décima’ y la Sudamericana”: Viera

R.

Me siento tranquilo de ver a todos los compañeros que tengo a mi alrededor, no solo a ellos dos. En definitiva los partidos no los ganan ni uno ni dos ni tres jugadores, los ganan 16, contando los que están en el banco. No es solo Borja y Uribe, están también Carmelo, Hinestroza, Yesus, Pajoy, Cetré, ‘Cariaco’, entre muchos otros. Cualquiera de mitad de campo para arriba puede hacer gol. Tenemos defensas altos que pueden ayudar a marcar de cabeza. Estoy yo, que con una falta cerca del área puedo dar una mano anotando de tiro libre. Me da tranquilidad eso, que tenemos variantes, que tenemos compañeros con mucha jerarquía y de mucho nombre para momentos difíciles. En sí, me da tranquilidad que tenemos un gran plantel para soñar con hacer cosas importantes.