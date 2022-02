“A Junior todos le quieren ganar”: Sebastián Viera

Junior volvió a dejar su arco en cero después de cuatro partidos, y en gran parte esto se debió, según el cancerbero Sebastián Viera, al buen partido de sus compañeros.

“Estoy contento con mis compañeros, porque volvimos a sacar el cero, jugaron serio, minimizaron muchos errores y eso hace que nos veamos bien como equipo. Son partido complicados, con gente muy rápida arriba, con gente fuerte, Junior pudo controlar bien y hay que seguir en esta línea”, manifestó el golero.

“Hace 11 años estoy en el arco de Junior y por lo general el equipo siempre presiona, siempre trata de buscar los partidos. El posicionamiento mío debe ser de un arquero libero, de estar respaldando a mis defensas. Luego por el partido capaz terminemos un poco replegados. No me preocupa ninguno de los dos posicionamientos que pueda tener, como quien dice, estoy acostumbrado a cualquier momento del partido”, agregó.

El portero uruguayo, que sacó una pelota importante en el segundo tiempo que pudo significar la igualdad ante los caleños, dijo que es muy difícil “arrasar siempre” a los rivales.

“Nosotros también queremos ganar de local y visitante, pero ningún equipo en el mundo arrasa de local y visitante. Nosotros debemos llegar a las finales y después de ahí los partidos se ganan por un gol, no necesitas arrasar. Jugamos una Liga competitiva, en la que los rivales se preparan para salir campeones igual y solo gana uno. Esto es fútbol, hay veces que las veces te salen, otras no. Hay veces que ustedes (periodistas) le buscan la vuelta, que qué pasa, que en el camerino, que lo otro. Es simple el fútbol. Te entra la pelota o no te entra, no le busquen la malicia donde no la hay. Arrasar nunca, es muy difícil y menos en este tipo de Liga”, manifestó

Por último, el capitán rojiblanco se exaltó cuando le preguntaron que si su cuadro terminó sufriendo ante los vallecaucanos.

“En el 2019 cuando salimos campeones, ¿cómo entramos a los octagonales? No entramos ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿El Cali el año pasado cómo entró? Entonces de qué me hablan, si saben cómo está el campeonato. Se sabe cómo es acá, que ahora no se decide nada, lo importante es entrar en los ocho. Si me dices que otro campeonato, en el que debemos ir primeros siempre, va, pero en este no. En las tres Ligas que tengo acá, ¿cuándo hemos arrasado y cuándo no hemos sufrido? Estoy acá hace 11 años y nunca ganamos 5-0 todos los partidos. Hay que analizar antes de hacer las preguntas, porque parece que no analizan o que no saben lo que es acá. Nunca hemos salido campeón de arriba abajo y fácil. Lo nuestro siempre ha sido sufriendo, metiendo, pariendo partidos. Nosotros no jugamos solos, somos humanos. Por más que ustedes piensen que tenemos el súper equipo, nosotros no lo creemos. Acá en la Liga hay muchos equipos buenos y que te quieren joder. A Junior todos le quieren ganar y todos cuando juegan contra nosotros se juegan la vida. Nosotros sabemos eso, pero ustedes, que son de acá, deben saber dónde están parados”, finalizó.