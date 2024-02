¿Quién dijo que no hay cachacos junioristas?

Esta familia cachaca, que tiene un amor grande y añejo por Junior, cumplirá uno de sus más grandes sueños. Su historia, gracias a las redes sociales, se ha hecho viral y le llegó a Christian Daes, CEO de la empresa Tecnoglass, quien lo invitó para el partido entre el cuadro rojiblanco y Atlético Nacional, el próximo 2 de marzo en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“El domingo, después del partido, cuando íbamos caminando a la casa, mucha gente me empezó a preguntar si Jefferson le había cumplido al niño. Lo más correcto es subir la foto y que la gente vea que Jefferson cumplió, que tuvo un gran gesto con mi hijo y subí la foto. Mucha gente me empezó a decir: ‘ve, yo los vi en el estadio, pero como así que tú, cachaco, eres hincha de Junior’. Alguien me dijo: ‘¿por qué no cuentas en una historia por qué te hiciste hincha al Junior?’. El lunes, en un momento libre y de esparcimiento, aproveché y escribí un hilo contando todo. Así empezó todo el mundo a darle me gusta, dar RT y a citar. Algunas personas etiquetaron a Christian Daes y a una joven que se llama Zule, es una chica que en Twitter (X) la gente la conoce demasiado y que sé que trabaja con Christian Daes en Tecnoglass. Nosotros no somos pretenciosos, las cosas pasan. Nunca lo hice con alguna pretensión. El martes alguien etiquetó a Christian Daes y él respondió que eso iba a ser una realidad (conocer el Metropolitano). Después de eso se contactaron conmigo”, dijo Johan Pérez.

“Ellos ya nos confirmaron que íbamos con los gastos pagos. El niño está emocionado, anoche casi no lo puedo acostar a dormir. Además de ir a Barranquilla y conocer el estadio, también quiere ver la Ventana de Campeones y el mar. Está sumamente emocionado, es la primera vez que va a tener la posibilidad de viajar en avión. Todo ese tipo de cosas lo tiene muy contento. La experiencia ha sido única”, agregó.