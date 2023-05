¿Qué necesita Junior para clasificar a los cuadrangulares semifinales?

Sin embargo, el onceno dirigido por Hernán Darío Gómez no depende de sí mismo, o al menos no hasta el jueves. Ese día Independiente Medellín, que está en la posición 11 con 22 puntos, se pondrá al día en el calendario ante Once Caldas en casa y Santa Fe hará lo propio contra Nacional en El Campín.

Para que el ‘Tiburón’ dependa de sí mismo y solo necesite ganar los dos partidos que le restan y asegurar su presencia en los cuadrangulares debe esperar que el conjunto bogotano pierda ante los antioqueños en la capital del país.

Así, aunque Medellín derrote a Once Caldas, solo deberá triunfar en sus dos últimos juegos para avanzar. Si bien quedaría con un punto más que los ‘Cardenales’ y el DIM lo superaría por una unidad más, la ventaja es que el domingo se enfrentarán Medellín y Pasto en el Atanasio Girardot, por lo que, si Junior derrota al Pereira, volverá a ingresar al grupo de los ocho independientemente del resultado que se dé en la capital de Antioquia.

Ese es el mejor escenario posible para los rojiblancos, que así jugarían en el Guillermo Plazas Alcid la última jornada del ‘todos contra todos’ sin estar esperando un resultado en otra cancha y solo necesitando imponerse y conseguir los tres puntos. Esto, claro está, si derrota el sábado al Deportivo Pereira.