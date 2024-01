“¿Por qué no soñar con un título internacional?”: Carlos Bacca

El delantero porteño no deja de soñar y se pone retos grandes de cara a este 2024.

“Siempre hay que soñar. Los sueños son gratis. ¿Por qué no soñar con el título internacional? Si finalmente no lo consigues, no quiere decir que se haya fracasado. Lo malo acá es no intentarlo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar bien, prepararnos de la mejor manera e ir por todos los títulos, porque esta camiseta te obliga siempre a ganar”, concluyó el capitán.