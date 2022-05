“No seré el mejor goleador, pero sí un buen asistidor”: Albornoz

“Nacional se va a encontrar a un Junior diferente. En ese partido, por la segunda fecha, apenas nos estábamos adaptando a un método de juego, nos estábamos conociendo, porque éramos un grupo nuevo. Recuerdo que en ese partido jugamos casi todos los refuerzos. Ahora se van a encontrar a un Junior motivado, lleno de confianza, que sabe que está en una instancia decisiva y que tiene el compromiso de pelear por la estrella. Nosotros vivimos de los títulos y para eso trabajamos todos los días”.

El extremo no ve como una ventaja el empezar en condición de local. Lo único que vale en esta primera jornada es ganar.

“Ahora se empieza de cero. No podemos decir que es bueno empezar de local o de visitante, eso pasa a un segundo plano. Para pasar a la final hay que hacer la mayoría de puntos, se juegue en donde se juegue. Ojalá empecemos este sábado ganándole ante Nacional, eso nos llenaría de mucha confianza”, aseguró el jugador de 26 años.

Uno de los fallos que ha tenido Junior durante la temporada ha sido su irregularidad en condición de visitante, donde tuvo un balance de dos triunfos, un empate y siete derrotas. Mejorar en este aspecto será determinante en esa fase decisiva y en ese objetivo de alcanzar la final.

“Yo siempre pienso que debemos vivir el presente. En la primera fase nos costó de visitantes, a pesar de proponer y salir a ganar en todos los estadios. Pero ya lo pasado quedó atrás, esto ahora es un torneo diferente. Sabemos que tenemos que mejorar de visitantes y lo vamos a hacer en estos cuadrangulares”, dijo.

El extremo hizo un trabajo de autocrítica. Reconoció que ha fallado varias opciones de cara al gol, pero confía en mejorar mucho en ese aspecto en estos cuadrangulares.

“¿Por qué he errado goles? Son cosas que pasan (risas). El fútbol está en eso, en aprender, en todos los días trabajar en las falencias. He fallado goles, sí, lo reconozco, pero los he hecho también. Estoy trabajando para mejorar. Quizá no soy el mejor goleador, pero sí un buen asistidor. Las falencias hay que trabajarlas y mejorarlas, y qué mejor forma de hacerlo que ante Nacional”.

Además de lo deportivo, Albornoz se ha destacado en el vestuario por su alegría y por su forma de ser. Implantó la champeta en un camerino donde hasta hace poco mandaba la ‘salsa choke’. El extremo se muestra contento que la afición se sienta identificada con su alegría y espera que ese jugador #12 los acompañe este sábado, ante Nacional.

“Acá se complace a todo el mundo, esa es la idea. Le hemos dado duro a la champeta. Somos costeños y acá nos identificamos con ese ritmo de música. Compa, yo creo que se ha llegado a un camerino importante, donde todos estamos felices, y si el costeño se identifica con la champeta eso es lo que hay que imponer en el plantel (risas). Estamos sabrosos, elegantes, activados. La idea es que la gente esté contenta y que se sientan identificados con nosotros. En estos cuadrangulares el jugador #12 es muy importante. Ojalá este sábado podamos ver ese estadio lleno, ese calor, ese apoyo de nuestra hinchada para que nosotros podamos conseguir ese resultados que queremos”, concluyó.