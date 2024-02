“Ojalá pudiéramos ganar todos los partidos 5-0 y 6-0”: Bacca

“Me descuido un segundo”, dijo Bacca sobre la situación de gol desperdiciada. “Me descuido un segundo porque trato de mirar a Chara, quien sacó el centro muy rápido y cuando me la encontré, eché el cuerpo muy para atrás y me salió para arriba. Tenía miedo de que me saliera para arriba, y me salió así, pero bueno, eso es el fútbol y ojalá la próxima la pueda meter”.

El artillero, que ya suma cuatro tantos este año (uno por Superliga y tres en la Liga), considera que Junior tiene un plantel confiable en cada una de sus líneas y que absolutamente todos sus integrantes pueden aportar.

“Tenemos una nómina amplia, jugamos cada tres días, y el profe toma decisiones. En los primeros partidos jugaron otros. Ahora el equipo va ganando y por ahí es más difícil hacer cambios. La gente, je. Hay muchos técnicos, que por qué no salieron estos 11, por qué no repitió, son muchas cosas, pero también hay que ver el día a día, hay que ver el cansancio, hay que ver los viajes, son muchos factores, el profe tiene que tomar decisiones, pero el que juegue estará preparado, te lo aseguro yo porque los veo entrenando todos los días. Hoy no estuvo ‘Cariaco’, que venía siendo convocado, la vez pasada no estuvo Peña, el otro día no estuvo Vladimir. Tenemos miles de soluciones. Ojalá que el profe, cuando tome las decisiones, sea certero para que sigamos por la senda de la victoria”.

Bacca se fue con nuevo galardón a su casa, el que entrega Acord Atlántico al Deportista del Año. Ya había sido elegido como tal, pero sin recibir el trofeo.

“Estewil Quesada, que es el representante de Acord, quiso hacerme entrega del trofeo el día de hoy. Gracias a Dios pude recibirlo y me llena de felicidad”, puntualizó el estelar atacante.