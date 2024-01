Millonarios vs. Junior: ¡Vamos equipazo!

Hay motivos para entusiasmarse. Razones para creer. Confiando en sus progresos colectivos y en sus fortalezas individuales, Junior se enfrentará a Millonarios, en el estadio El Campín, de Bogotá, este miércoles, a partir de las 8 p.m., en el partido de vuelta de la Superliga.

Los ‘Tiburones’ ganaron 1-0 el compromiso de ida, en Barranquilla, el jueves anterior, y un empate les bastará para coronarse supercampeones. Si pierden por un gol de diferencia, habrá definición por tiros desde el punto penal.

El cuadro embajador tiene que ganar por dos o más goles de diferencia para poder levantar el trofeo. Seguramente que tratarán de asfixiar a los rojiblancos con los 2.600 metros de altitud de Bogotá y propinarle una goleada similar a la que acaba de sufrir el Deportivo Independiente Medellín en la final de la Liga (5-0).

Ese potencial anotador que evidenciaron los azules en la primera jornada liguera no es algo que estrese o intimide a los dirigidos por Arturo Reyes. Existe total respeto por las virtudes de los pupilos de Alberto Gamero, pero no hay temor.

“Millonarios es un equipo fuerte en casa, eso lo sabemos, pero un 5-0 no quiere decir nada”, dijo Víctor Cantillo, volante rojiblanco que será vital en la misión de sostener el balón, restarle peligro a los dueños de casa y elaborar jugadas ofensivas para sus compañeros.

“Nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, a intentar tener la pelota y a ganar el partido”, agregó Cantillo.

Soportar la presión en la cancha y en la tribuna durante los primeros minutos, cuando más arreciará la artillería local, es uno de los desafíos que Junior debe afrontar. Tiene la experiencia reciente del juego ante Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, en la final de la Liga I 2024, cuando sufrió bastante en defensa hasta el ingreso de Brayan Ceballos, que puso la casa en orden.

Reyes no contará con Ceballos, que está en la selección Colombia sub-23, ni con Rafael Pérez, que este miércoles no se encontraba habilitado para jugar (no ha recibido el CTI), aunque ya existe un acuerdo firmado entre Junior, San Lorenzo y el jugador que destrabó su llegada al club tiburón y evitó una resolución jurídica en la Fifa.

Arturo Reyes dijo este martes en la noche: “Lo esperaremos hasta último momento”. Sin embargo, Pérez no viajará.

Los zagueros serán Emanuel Olivera y Jermein Peña, quienes han sacado el arco en cero en los dos partidos disputados este año (1-0 ante Millonarios y 1-0 ante Bucaramanga). El argentino se ha visto mucho mejor que como cerró el 2023, y el samario ha cumplido con su labor.

Aunque Déiber Caicedo tenía una molestia de tendinitis, aparece en la nómina de concentrados.

Caicedo estaría en el banco de emergentes y Reyes apostaría por un volante más. Didier Moreno sería el mediocampista de marca y Hómer Martínez y Víctor Cantillo serían volantes interiores. Enamorado se ubicaría como extremo por derecha, Chará por izquierda y Bacca en el frente de ataque.

Junior se desplazará a la capital, hoy, a las 9:26 a.m. La batalla es dura, pero hay armas para responder. ¡Vamos equipazo!