Miguel Borja gambetea el tema de River Plate

Miguel Ángel Borja utilizó alguna de las gambetas que hace en la cancha para opinar sobre un rumor que se ha venido comentado en los últimos días: su posible llegada a River Plate de Argentina.

El ariete cordobés, que arribó a Junior a principios de año, ha estado siendo vinculado con la institución ‘Millonaria’ en las últimas horas, por lo que las especulaciones acerca de una salida al balompié argentino no paran.

El mismo futbolista, en una rueda de prensa, evitó hablar mucho de ese tema y dijo que en estos momentos solo “piensa en Junior”.

“De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”, manifestó el atacante, que no quiso profundizar más de esta situación.

Y esas palabras del atacante se dan después que medios de Argentina aseguraran que el conjunto de la ‘Banda Cruzada’ ya habría iniciado acercamientos para contratar al futbolista, algo que, hasta el momento, no ha sido ni confirmado ni desmentido ni por Borja, ni su entorno, ni Junior.

En todo caso, Miguel Ángel Borja, tal cual como lo dijo, tiene por el momento en mente al conjunto ‘Tiburón’, con el cual se enfrentará el próximo sábado ante Millonarios, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga.