Medellín vs. Junior: ¡A soltar las riendas, ‘Bolillo’!

¿Ya cesó esa horrible noche?... Con la responsabilidad de mejorar su funcionamiento, sumar su primera victoria en la Liga II e iluminar el panorama, Junior se enfrentará al Deportivo Independiente Medellín (DIM), este domingo, a partir de las 8:10 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.

Para cumplir con ese objetivo, ‘Bolillo’ Gómez tendrá que soltar las riendas con las que maniató la ofensiva de su equipo en el compromiso anterior. Al menos aflojarlas. Lo del estreno en la Liga fue paupérrimo en ataque, ni una sola opción de gol en 90 minutos. Solo un ‘Tiburón’ timorato, mojigato, especulativo, conformista y enfocado en su arco, sin mucho interés en el contrario. Nada de profundidad, cero atrevimiento, ninguna osadía, nula sorpresa, inexistente emoción, raquítico espectáculo.

Comenzar a sumar puntos y cambiar esa desalentadora imagen es la misión. “Tenemos variantes y las vamos a utilizar. Vamos a ir a Medellín a buscar una victoria”, anunció ‘Bolillo’ en medio de un discurso en el que también recalcó: “A mí me da pena con todo el mundo, pero yo me muero con los jugadores que tengo. Voy a morir con la mía, que me echen con la mía”.