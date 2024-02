“Me sedujo la opción de venir a Junior”: Nicolás Zalazar

“Vengo a aportar al objetivo grupal que hay. Si me dan la oportunidad haré lo mejor, siempre poniendo a Junior por encima de todo. Jugar la Libertadores sería lindo. Es algo que motiva a todo jugador. Se buscará dejar lo más alto posible a Junior”, complementó.

El zaguero, de 27 años, explicó cómo se han dado las negociaciones.

“Todo se vino hablando hace poco. En cuestión de dos o tres días se pudieron dar las cosas. Así se dio todo. Me desvinculé de Defensa y Justicia y cuando me llegó esta oportunidad decidí venir porque me interesaba”, manifestó.