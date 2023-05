Luis Sandoval recae en actos de indisciplina y ‘Bolillo’ se decepciona

“No puedo tapar el sol con un dedo, he cometido errores en el pasado que me han marcado. He confiado en Dios, él tiene un propósito grande conmigo y me ha dado una nueva oportunidad en Junior. Se dijeron muchas cosas falsas de indisciplina al principio, pero estoy en un momento lindo y estoy disfrutándolo al máximo”, comentó el atacante.

Sin embargo, es real su recaída y que se cerró las puertas con Hernán Darío Gómez. A menos que el timonel rojiblanco, en medio de la urgencia de victorias y escasas alternativas de ataque, dé su brazo a torcer, vaya en contravía de sus charreteras y permita que pasen por encima de su autoridad.

De momento, la decisión del ‘Bolillo’ es no contar más con él ni con ninguno de los que falten a la disciplina del club en los dos partidos que restan de la temporada regular contra Deportivo Pereira, este sábado en el ‘Metro’ a las 8:30 p.m., y frente al Atlético Huila, el miércoles 17 en Neiva.

Los dueños del club, encabezados por Fuad Char, le han expresado total respaldo a lo que ‘Bolillo’ Gómez resuelva hacer con esta situación.