Listas fechas y horas de los tres primeros juegos de Junior en cuadrangulares

El grupo B, por su parte, tendrá acción el domingo con los partidos entre Nacional vs. Millonarios (5 p.m.) y América vs. Medellín (7:30 p.m.). En la jornada dos chocarán Millonarios vs. América (domingo 19 de noviembre, 4 p.m.) e Independiente Medellín vs. Nacional (19 de noviembre, 6:30 p.m.).

Todo está listo para el comienzo de los cuadrangulares semifinales, en el que los ocho mejores equipos del semestre disputarán el título de la estrella de Navidad en el fútbol colombiano.