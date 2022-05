La hinchada de Junior tiene que ‘jugarse’ un partidazo ante Nacional

La gente sí juega. No entra a la cancha, no mete ni saca goles, no hace taquitos, no tira planchazos, pero sí alienta, empuja y presiona desde la tribuna.

Los jugadores de Junior esperan que la hinchada rojiblanca, que en este semestre no ha llenado el estadio Metropolitano, reaparezca con toda la fuerza y abarrote y arme una fiesta en las graderías durante el partido contra Atlético Nacional, este sábado, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 7:30 p.m.

“Acá hay mucho amor por el club, porque uno lo ve en la calle, lo siente, pero ese amor hay que demostrarlo también haciendo presencia en el estadio. Confío en que la gente se va a dar cuenta de esto y va a llenar el Metropolitano, porque los necesitamos”, comentó el técnico Juan Cruz Real, que viene insistiendo en la necesidad de sus dirigidos cuenten el respaldo masivo de la afición.

“Son muy importantes para nosotros, recuerden que son el jugador número 12”, expresó Fredy Hinestgroza a través de un video publicado en las redes sociales del club.

Hasta las 6:23 de este viernes, Junior había vendido 9.016 boletas para el primer desafío de los cuadrangulares semifinales. Esto se suma a los 9.245 abonados. Hay disponibles entradas de todas las gradas, según la gerencia de mercadeo del club, encabezada por Juan Carlos Murillo.