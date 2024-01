La cláusula que frena a Junior en el caso Rafael Pérez

Según versiones extraoficiales de la prensa local y la argentina, Junior, a través de Fuad Char, trató de negociar con San Lorenzo, pero le pidieron un millón de dólares. Obviamente el accionista de los ‘Tiburones’ no aceptó pagar esa cifra tan alta por un futbolista de 34 años.

La otra ruta es la que marcó al jugador al demandar a San Lorenzo ante la Fifa por 670 mil dólares. La rectora del balompié mundial aceptó la demanda y podría habilitar automáticamente al jugador con un CTI provisional si Junior lo solicita.

Y justo ahí se presenta un inconveniente que frena a Junior de solicitar el CTI provisional. Hay una cláusula de rescisión de contrato bastante alta, más de dos millones de dólares.

Si el cuadro rojiblanco decide arriesgarse y solicitar el CTI provisional, mientras la Cámara de Resoluciones de la Fifa define el pleito jurídico, entraría asumir millonarios costos en caso de una decisión desfavorable.

Eso significaría una multa de la Fifa por fichar a un futbolista con contrato y girarle a San Lorenzo la altísima rescisión de contrato. Ese es el meollo del asunto que tiene pensando y esperando a Junior. Si el caso sale favorable a Rafa Pérez, perfecto, todo bien, pero si no… ese es el freno que tiene todo este embrollo en estos momentos.

La tercera opción, que en algún momento la planteó Junior, sería un arreglo cordial entre Rafa Pérez, su abogado y el club de Almagro, pero después de la demanda del zaguero, no se ve viable.

En Argentina algunas versiones de prensa aseguran que San Lorenzo también tiene urgencia de finiquitar la situación para poder liberar un cupo de extranjero e inscribir todas las caras nuevas foráneas que ha fichado.

El regreso de Pérez ya no está en los planes de San Lorenzo porque la hinchada ya no lo aceptaría por toda esta novela y porque el propio jugador no está dispuesto a hacerlo. En definitiva, todo está en veremos.