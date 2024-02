Junior vs. Tolima: el liderato está en juego

David González, técnico del Tolima, se quejó de que los rojiblancos lleguen al compromiso con una semana de descanso, mientras a ellos les tocó jugar contra Jaguares (victoria 2-0), el jueves anterior en Ibagué.

Después de su crítica, generalizada al calendario que programan la Dimayor y la televisión “porque perjudica a todos y no está diseñado de una manera uniforme”, González decidió refrescar su onceno titular insertando cuatro piezas sin o con poco desgaste en el choque del jueves. No trajo a César Haydar, Yilson Rosales, Fabián Mosquera y al uruguayo Facundo Boné, inicialistas ante los felinos de Córdoba.

De todas formas, van a salir con todo ante Junior, no por la revancha, porque no lo es, este compromiso no es tan trascendental como el duelo de diciembre. Pero está en juego el liderato.