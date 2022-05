Junior vs. Oriente Petrolero: en busca de un paso decisivo

Llegó la hora de la verdad para Junior en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El ‘Tiburón’ llega a esta recta final como segundo del Grupo H, con siete puntos, a uno del líder, Unión de Santa Fe (solo clasifica el primero), e igualado con el tercero, el Fluminense del Brasil.

Para clasificar, depende de sí mismo... pero no tiene margen de error. Ganando los dos partidos que restan en casa le dará el tiquete a octavos sin discusión, por eso los tres puntos de hoy ante Oriente Petrolero son, más que una necesidad, una obligación.

El objetivo esta noche, ante el colero del grupo —el equipo boliviano aún no suma puntos en cuatro partidos jugados—, no es otro que ganar para no perder ese privilegio sagrado de llegar a la última jornada sin el ‘rosario’ en la mano o haciendo cuentas alegres con calculadora en mano.

Junior lo sabe y por eso no quiere sorpresas. El técnico Juan Cruz Real pondrá toda la carne en el asador, utilizando a su equipo estelar, que, gracias a la clasificación anticipada en la Liga I-2022, llega con las piernas frescas y con la mente puesta, desde hace días, en este partido.

Será, además, la oportunidad para reencontrarse con su afición, la cual no ve desde el pasado 20 de abril, en la victoria 2-1 frente a Santa Fe, por la Copa. Ese fue el último partido que jugó con hinchas en las tribunas, debido a la sanción que aún está cumpliendo, por los sucesos que se presentaron en el clásico costeño frente a Unión, en Santa Marta. Por ser este un torneo internacional, ese castigo impuesto por Dimayor pasa a un segundo plano. Así que el ‘jugador #12’ podrá apoyar desde las graderías del Coloso de la Ciudadela para impulsar al ‘Tiburón’ a la victoria, en un juego clave en sus aspiraciones en el torneo continental.