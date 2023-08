Junior vs. Pasto: sed de gol y de triunfo

Los rojiblancos vuelven a pisar el gramado del ‘Metro’, donde ya cayeron ante Águilas (1-0) y empataron frente a Bucaramanga (1-1), para buscar la primera victoria del semestre ante una afición rojiblanca que no aguanta un tropezón más en el antiguo fortín rojiblanco.

No hay más compás de espera. Como bien lo dijo José Enamorado, hoy, ante el Deportivo Pasto, “hay que ganar sí o sí”. Y no es porque esté en juego la clasificación —es muy temprano para decirlo, aunque sí se van recortando los pasos— sino porque el pésimo presente del Junior no resiste un golpe más al orgullo transformado en derrota o, incluso, en otro amargo empate.

Los chispazos de buen juego ante en los empates ante Bucaramanga y Unión Magdalena dan para pensar que el equipo del ‘Bolillo’ está experimentando una leve mejoría, pero sin victorias es muy difícil consolidar un proyecto, porque la presión destruye cualquier argumento.