Junior tiene la mira en la Superliga

No hay conformismo. La décima era el objetivo del año pasado, pero no el techo de este equipo. Junior va por más en 2024. “Siempre hay que soñar, los sueños son gratis. ¿Por qué no soñar con un título internacional?”, preguntó Carlos Bacca en la presentación de plantel para el primer semestre del año.

Existe ambición. Se le apunta a lo más grande y a lo que parece menor. Por eso no miran por encima del hombro la Superliga que disputarán contra Millonarios.

“Ya vendrá la Copa Libertadores, ahora estamos pensando en la Superliga, que es lo primero que tenemos. Para eso nos estamos preparando”, dijo Didier Moreno.

Arturo Reyes, entrenador campeón, tiene claro que en el cuadro rojiblanco se debe revalidar constantemente el éxito. Sabe que la afición querrá festejar un triunfo frente a los ‘Embajadores’ y conquistar un nuevo título en Bogotá.

“Yo creo que es importantísima para el club y para todos los junioristas, y queremos ganarla”, afirmó Reyes en una entrevista con EL HERALDO.

Y así parecen estar todos los jugadores. Muestran hambre de título. ‘Cariaco’ González lo dijo clarito. “Ganar nos costó mucho, y ese saborcito que se siente cuando se logra es rico. Créeme que vamos a ir por la Superliga”, garantizó el venezolano en el primer día de la pretemporada.

La idea no es dormirse en los laureles del título. La directiva del equipo lo ha dejado claro manteniendo la base ganadora y sumándole refuerzos que prometen satisfacciones como Rafael Pérez, Howell Mena, Fabián Cantillo, Víctor Cantillo, Roberto Hinojosa, Carlos Cantillo, Bryan Castrillón, Yimmi Chará y Marco Pérez.

“Hay jugadores muy buenos, que pueden responder en cualquier partido. Es muy bueno tener esa competencia así”, expresó Yimmi Chará.

“Se ha conformado un buen grupo. Hay que conservar lo que venimos tenemos al interior del equipo. Los compañeros que han llegado nos van a volver más fuertes. Será una competencia linda”, declaró Hómer Martínez.

Los antiguos y los nuevos ven con buenos ojos el aura que rodea a la escuadra tiburona. Marco Pérez, que espera ratificar con la rojiblanca la capacidad anotadora que ha desplegado en los últimos años en Águilas Doradas, piensa que Junior está “para pelear en todos los frentes”, Liga, Copa Libertadores y Copa Colombia.

El tiempo lo dirá, por lo pronto, se acerca la hora de la Superliga y eso es lo que más importa en estos momentos. “Esta camiseta te obliga siempre a ganar”, apuntó Bacca.

El primer duelo ante los azules por este trofeo, que los ‘Tiburones’ ya se han ganado dos veces (en 2019 ante Tolima y en 2020 ante América), será el jueves 18 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el segundo se vivirá el miércoles 24 de enero, en el estadio El Campín. Ambos a partir de las 8 p.m.