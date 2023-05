Junior oficializa la rescisión del contrato de Luis Sandoval

Además de la salida del ‘Chino’, los jugadores Wálmer Pacheco, Omar Albornoz, José Ortiz y César Haydar, quienes también estaban de parranda con Sandoval, pero que no llegaron en estado de embriaguez a la práctica, serán sancionados por el club, no obstante, por decisión de Hernán Darío Gómez, no jugará ante Deportivo Pereira este sábado, a las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 19 de la Liga.