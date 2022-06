A Junior no llega todavía una oferta formal por Miguel Borja

Aunque en Argentina varias versiones de prensa dan como un hecho la llegada de Miguel Borja a River Plate, fuentes de Junior consultadas por EL HERALDO señalan que al club no ha llegado todavía ninguna oferta formal por el goleador cordobés.

En el club rojiblanco solo saben que este martes viene a Barranquilla Juan Pablo Pachón ,representante del jugador, con el objetivo de poner sobre la mesa una propuesta de la escuadra de la banda cruzada, según lo que han visto a través de los medios del país del sur.

“No ha llegado nada. Sabemos que mañana viene Pachón. Nada más”, dijo a EL HERALDO una fuente rojiblanca de entero crédito.

Borja, que se encuentra de vacaciones en Estados Unidos y el sábado pasado publicó una foto con el reguetonero Nicky Jam, no ha dicho absolutamente nada sobre las informaciones que vienen surgiendo desde territorio argentino.

Hasta ahora nadie de River ni de Junior ha salido a confirmar o hablar algo públicamente sobre el tema.

Borja, que suma 51 goles en 85 partidos con Junior, consiguió 16 tantos en el primer semestre de este año, pero parte de la hinchada le ha criticado que no apareció en los momentos cumbres de la campaña y que su entrega en el campo de juego, sobre todo en el partido frente a Nacional, no fue la apropiada. Otros aceptan que su actitud no fue la mejor, pero valoran su capacidad anotadora y quieren que continúe vestido de rojiblanco. Ya veremos si con las bandas verticales o con la banda cruzada.