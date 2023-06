“No veía a Viera cómodo en el banco, son ciclos cumplidos”: ‘Bolillo’

“La salida de Sebastián Viera es una situación no sólo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”, expresó.

“Viera le dio mucho a Junior, entonces no merece terminar su carrera en un banco, no era cómodo para él ni para nosotros. Llegamos a la conclusión que se le iba a informar que no iba a ser tenido en cuenta, que había cumplido un ciclo. Es cuestión de ciclos cumplidos”, agregó.

‘Bolillo’ no considera que Viera haya salido por la puerta de atrás. Considera que el solo hecho que hoy se hable nada más de Viera indica la importancia del cancerbero uruguayo en la historia de Junior.

“Uno sale por la puerta de atrás cuando nadie sabe ni se da cuenta. Él no salió por la puerta de atrás, porque todos hablaron de sus méritos y sus triunfos, todos bien ganados. Todos están hablando de lo grande y teso que fue Viera en Junior. La gente habla de la forma en que salió (porque no lo dejaron cumplir su contrato), pero es que la forma en la que salió es la misma en la que han salido todos. Acá otros han salido peor, porque nadie los recuerda, a Sebastián sí lo van a recordar y hoy lo lamentan”, afirmó, dejando claro que el club sí le va a hacer un homenaje al golero charrúa.