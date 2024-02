“El equipo está muy unido”: Karen Pinzón

La deportista, que seguramente será titular el domingo, dijo que en el pasado ha hablado con Sebastián Viera, histórico capitán del plantel masculino.

“Con Sebas hablé varias veces. Con Santiago (Mele), no, hasta ahora es que lo veo. He tenido algunos acercamientos con los arqueros de Junior y con el entrenador de arqueros y siempre me han dicho que siga trabajando así”, apuntó.

Por último, Karen Pinzón le envió un mensaje a los hinchas para que puedan acompañarlas en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“A la gente tiene que ir a ver para que vea cómo es el equipo, esa es la única manera de que vean todo lo del equipo y esa sería la razón para que vayan al estadio. Verán que podemos dar un buen espectáculo”, concluyó.