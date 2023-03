“Hablé con los jugadores y están apenados por la situación”: ‘Bolillo’ Gómez

"Hablé con los muchachos y fuimos muy concretos y claros. Tienen pena con la afición por lo que está pasando. He visto muy pocas veces a Junior en esta situación. Junior tiene que salir adelante. Quiénes sí y quiénes no es en los partidos. En los entrenamientos no hay presión, en los juegos es donde se puede ver esto", comentó el estratega.

"Vamos conociendo mucho la capacidad mental y cómo asimilan todo. Traen una idea de Arturo Reyes, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana. Trataremos de sacar una alineación donde haya buenas sociedad y haya buena elaboración", agregó.

El DT siguió enfatizando en los futbolistas y dijo qué: "Los muchachos todos quieren jugar, con eso digo todo. Si la camiseta de Junior, estando de primero, pesa, imagínense de últimos. Vi al vestuario unido, convencido y mostrando mucho respeto".

'Bolillo' hizo saber que tuvo buenas sensaciones en la reunión que sostuvo junto a Fuad y Antonio Char y que, cuando se abra el mercado de fichajes de jugadores libres, pueden ir por un par de jugadores.