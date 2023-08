El coro en el ‘Metro’: “Ya se va, ya se va, ‘Bolillo’ ya se va”

El que sí reaccionó fue su asistente Édgar ‘el Panzer’ Carvajal, quien miró a la afición riéndose, lo cual fue tomado por muchos aficionados como una respuesta desafiante e irrespetuosa.

Ya en la rueda de prensa posterior al partido, ‘Bolillo’ explicó que tomó con calma y cmo un gaje del oficio los insultos y el coro generalizado.

“Yo me río de eso, la Costa es alegre y eso es parte de la fiesta de la tribuna. Eso es bien orquestado, bien manejado”, dijo ‘Bolillo’ riéndose.

“Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad y por Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho. Yo estoy dirigiendo hace muchos años, muchooos. El equipo jugó bien hoy y no perdió, pero al final ‘Bolillo’, ‘Bolillo’ (risas)... y cantan bien, se les oye hasta bacano, como cuando alientan. Pero no soy de aguantar, no soy de aguantar mucho. ¿Yo qué tengo que ver si el equipo juega bien y está arrancando? ¿Por qué te tienes que ir Bolillo? A veces les hago caso, a veces no, yo no sé (risas), mañana es otro día (risas)”, agregó.