Junior debuta ante Patriotas en la Liga I-2022

El cuadro barranquillero solo recibirá este semestre la visita de uno de los denominados equipos grandes, el América de Cali, en la octava jornada, mientras que visitará a Millonarios, Santa Fe, Nacional, Cali, Medellín y Deportes Tolima.

Unión Magdalena, que acaba de lograr el ascenso a la Primera División, se estrenará frente al Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales. Mientras que Jaguares, el otro equipo de la Costa, rivalizará en la primera jornada contra el campeón, el Deportivo Cali, en Montería.

La jornada de clásicos quedó programada para la fecha 10. Junior recibirá la visita del Unión Magdalena, mientras que Jaguares chocará contra el Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad.

Los otros encuentros de la jornada de clásicos serán los siguientes: Millonarios vs. Santa Fe; Nacional vs. Medellín; Deportivo Cali vs. América; Equidad vs. Patriotas; Once Caldas vs. Pereira; Envigado vs. Águilas Doradas; Tolima vs. Cortuluá; Bucaramanga vs. Alianza Petrolera.

El primer torneo del año se jugará con el formato que se utilizó en el segundo semestre de 2021: 20 jornadas en la fase ‘Todos contra todos’, con una fecha de clásicos. Luego, los mejores ocho pasarán a los cuadrangulares. Los ganadores de esos grupos clasificarán a la gran final, donde se definirá al primer campeón del año. El formato será el mismo en el segundo torneo de 2022.

La primera jornada quedó establecida con los siguientes partidos:

Junior vs. Patriotas Cortuluá vs. Nacional Once Caldas vs. Unión Magdalena Jaguares vs. Deportivo Cali Pasto vs. Millonarios Santa Fe vs. Equidad Alianza vs. Pereira América vs. Envigado Medellín vs. Tolima Águilas vs. Bucaramanga

