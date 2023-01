Carlos Bacca hace un llamado a la unión en Junior

“En el semestre anterior se hizo lo que estaba a nuestro alcance. Lo dimos todo independientemente de hacer o no una pretemporada, que para mí es excusa. Muchas veces uno hace pretemporada y no termina haciendo tampoco la temporada que se espera. Esto es fútbol, nosotros solo nos preparamos a consciencia y confiamos en Dios”, afirmó.

Bacca mencionó el tema de Teófilo Gutiérrez, otra de la caras conocidas que suena para reforzar a la plantilla juniorista, asegurando que su hipotético retorno no es una decisión que dependa de él, aunque siempre le gusta jugar con los buenos futbolistas.

“A todos nos gusta que estén los buenos jugadores. No obstante, son cosas que no dependen de mí. Son decisiones de los directivos y del cuerpo técnico que se tendrán que tomar en su tiempo. Teófilo es un gran jugador, que le puede aportar mucho no solo a Junior, sino a todos los equipos en Colombia. Sabemos las condiciones que tiene y es un gran amigo”, pudo mencionar.

De igual manera, el atacante también se sorprendió por la posible llegada del portero currambero Devis Vásquez al AC Milan. El delantero le mandó el mejor de los deseos al guardameta.

“Ahora porque llega al Milan es que lo miramos, es barranquillero, seguramente que muchos no conocían al muchacho. El pobre tendrá el teléfono reventado de llamadas. Le deseo lo mejor, que pueda cumplir sus sueños y dejar el nombre de Colombia en lo más alto”, puntualizó.

Finalmente Bacca terminó bromeando sobre su actual estado físico: “Me encuentro bien… bien gordo (risas)”, ironizó. “Estaba de vacaciones, ahora daremos todo en la pretemporada”.