“¡Está cayendo nieve en Barranquilla!”: Vladimir Hernández

En el minuto 89, con el marcador 2-0 en contra, el pequeñín araucano tomó la pelota y sacó un potente remate de media volea que venció la resistencia de Andrés Mosquera.

“Estaba ahí abierto, Déiber (Caicedo) logra verme, me dijo. No sé si será verdad o la tiró ahí por tirarla. La tira al segundo palo. Logró controlar muy bien. Me queda picando y bueno, gracias a Dios se mete. Y al minuto que íbamos, una locura. ¡Al Junior tienes que matarlo! ¡En Barranquilla están de fiesta!”, dijo Hernández.

‘La Pulga’, que había tenido un semestre discreto en el rendimiento general, mostró sus charreteras en el momento cumbre. Considera que se debe a la unión de grupo que redondearon.