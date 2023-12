Comesaña: “Hace un mes nadie daba nada por Arturo y ahora es un fenómeno”

En la misma línea, se refirió a la actualidad de Carlos Bacca, quien luego de muchas críticas, terminó siendo el goleador del torneo.

“Yo nunca escuché que negaran a Bacca en su condición de futbolista profesional porque sería ridículo un jugador que hizo tantos goles, que anduvo en muchos lugares jugando y que triunfó en el exterior y todo. Él tenía un problema que, pienso yo que lo debe tener totalmente resuelto, porque lo he visto en una condición física muy buena, incluso para los años de fútbol que tiene, lo he visto muy bien, lo he visto con la finura esa que hay que tener, con la precisión que hay que tener para resolver rápido en situaciones de juego que son muy comprometedoras, complicadas en el área, con poco espacio… en la final hizo una jugada donde remató de media vuelta después y pegó en el horizontal, hubiera sido un golazo, lo que indica que Bacca está en una excelente condición física y que la lesión fue superada porque hace rato que viene mostrando que está como está y ha hecho un montón de goles”.

Por último, invitó a dejar las situaciones del pasado atrás y comentó que ahora todos se suben en el bus de Bacca por su Botín de Oro.

“Yo creo que no hay que ensañarse con cosas que ya fueron, porque a veces la gente dice cosas y de pronto los que escuchamos las interpretamos cada uno a nuestra manera. Todos los periodistas también, todo el mundo hablaba de que Bacca no podía jugar, entonces no podemos decir aquellos que decían que no podía, no, no, todos, es más, la gente se ponía contenta cuando no lo ponían o lo sacaban, y él se molestaba, y ahora, ¿Qué pasa? Ahora todos dicen que Bacca es un fenómeno porque hizo 18 goles, 19 goles, no sé, no, no”, explicó.

“Bacca es lo que fue siempre y más ahora porque tiene una gran experiencia, sigue siendo un goleador, el equipo ha mejorado su juego, ha cambiado, tiene algunos jugadores individualmente muy desequilibrantes como Enamorado y como Caicedo, y entonces el juego a él le llega donde él lo necesita, atacando esas zonas en el área, y está en un gran momento, esas cosas no se pueden negar porque todo el mundo las ve, como tampoco se puede negar que el Bacca del año pasado, el que yo tuve, no era el Bacca de ahora”, concluyó.