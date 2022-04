“Seguimos evolucionando”: Juan Cruz Real

Junior tomó un aire en la Liga y volvió al triunfo luego de tres partidos sin conseguirlo. Por eso, el entrenador argentino Juan Cruz Real agradeció a los jugadores rojiblancos luego de la victoria 3-1 ante Alianza Petrolera.

“Quiero agradecer por el esfuerzo a mis futbolistas. Hicieron un buen partido, ante un rival que juega bien, que vienen trabajando hace un tiempo juntos, que es molesto en el juego. Pudimos volver a los ocho. Estoy contento por Miguel que ya empieza a hacer goles. En líneas generales carecimos un poco más de eficacia, si hubiésemos acertado habríamos hecho más goles. Es verdad que en algunos momentos del partido el rival empezó a imponerse un poco más en campo nuestro por momentos, hubo cosas del aprendizaje, que debemos mejorar. Los cambios fueron para refrescar el equipo. Venimos de jugar contra un rival en la altura, debíamos refrescar. Seguimos evolucionando, el equipo va entendiendo cuándo se debe replegar, cuándo jugar en tercio medio, hay cosas por mejorar, pero vamos por ese camino”, manifestó el timonel.

Si bien los barranquilleros merecieron ganar, los atlanticenses tuvieron varias ocasiones de gol como para haber triunfado por más tantos, algo a lo que se refirió el orientador.

“Siempre para un equipo es bueno crear situaciones. Tenemos que seguir mejorando la eficacia. Si necesitamos cinco ocasiones para hacer un gol, vamos a ir bajándolo. Estoy contento por el trabajo de Luis, por los extremos. Me deja tranquilo varias cosas que hace el equipo. Hicimos varias salidas de atrás, en el segundo tiempo tuvimos una que comenzó con Viera y terminamos en el arco de ellos. Queremos tener eficacia, pero me preocuparía mucho más si no creamos situaciones de gol”, señaló el técnico.

Por último, el estratega, que sigue invicto como local, se refirió a la agenda dura que tendrán está semana (enfrentan el miércoles a Unión por la Sudamericana y visitan el sábado al Cali por la Liga).

“Tenemos una semana movida. Nos iremos mañana (domingo) a Argentina. Tenemos partido miércoles, seguramente desde ahí el regreso será directamente a Cali, es lo que nos toca. Estamos contentos que nos toque eso, competir a nivel internacional. Tengo un grupo de jugadores comprometidos con lo que están haciendo, hay que darle para adelante”, finalizó.