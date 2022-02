“Junior jugó bien los 90 minutos”: Juan Cruz Real

Aunque Junior fue justo merecedor de la victoria, el primer tiempo que realizó este domingo en el triunfo 1-0 ante América no fue el mejor.

Sin embargo, el entrenador Juan Cruz Real no lo vio de esa manera y así lo hizo saber en rueda de prensa.

“Junior jugó los 90 minutos bien. En el primer tiempo tuvimos 9 ocasiones de gol contra cuatro y en el segundo 7 contra 1. Tuvimos casi el 60% de posesión en todo el partido. Tuvimos 451 pases. A veces ustedes confunden cuando haces el gol. Nosotros en el primer tiempo llegamos varias veces. América es un buen equipo, algunos de los jugadores los conozco y eso vale. Nos sentimos contentos porque el equipo creó situaciones de gol, hizo secuencias largas de pase en campo rival, cuando pudo trató de presionar, porque el rival juega también. Lo más importante para la gente, porque hace rato no se le ganaba a un grande y hoy se le ganó. Quiero felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron”, analizó el estratega.

“Yo destaco la valentía de mis futbolistas. Hoy cuando se pudo ejercer la presión, se hizo. América es un buen equipo, que tiene un trabajo de varios meses. Hay que estar tranquilo, a veces pienso que ustedes (periodistas) tienen mucha expectativa, quieren que los noventa minutos juguemos dentro del área de ellos, tranquilos. Hay que reconocerle a los jugadores las estadísticas que tuvimos ante un buen rival”, añadió.

El argentino, de 45 años, también destacó el rendimiento de sus defensores, y, sobre todo el trabajo del golero Sebastián Viera, quien intervino de buena manera en algunas oportunidades que tuvieron los caleños.

“Quiero reconocer el trabajo de Sebastián (Viera), por eso le pedí que me acompañara hoy acá. Si bien no intervino mucho en el partido, sacó una pelota importante, tuvo un buen rendimiento, igual que la defensa y el equipo a nivel defensivo. A veces cuando uno recibe palo, sobre todo los arqueros, es jodido, porque los porteros muchas veces son injustamente castigados. Es importante que valoren la labor de él y del equipo”, comentó el orientador.

“Tenemos que seguir trabajando. Hoy el rival nos llegó poco. Sebastián (Viera) en un remate de media distancia sacó una pelota muy buena, descolgó un par de centros importantes. Hay que tratar de tener eficacia cuando uno ataca y también para defender. Un buen parámetro es midiendo que el rival te llegue menos, que haya menos desbalance en lo defensivo. Hay que seguir trabajando. Estamos contentos porque ganamos, pero no nos creemos nada. Somos un equipo que debemos seguir mejorando, a veces la expectativa es más de ustedes y se va por las nubes. Tenemos que ir paso a paso. Somos un equipo, desde nuestra idea, en desarrollo. Acuérdense que hace 45 días estamos acá nosotros. Les pido que tengan un poco de paciencia, porque ustedes también transmiten ese nerviosismo la gente. Ojalá entre todos podamos seguir trabajando juntos”, agregó.

El orientador, que rescató la actuación colectiva de sus dirigidos, se refirió a la sequía goleadora que atraviesa Miguel Ángel Borja.

“Miguel (Borja) hizo un muy buen partido. Porque se asoció, trabajó para el equipo cuando necesitamos la presión. Los delanteros viven de los goles. Tuvo varios remates a portería. Por eso le valoro, a pesar de que no hizo el gol. Mientras él tenga posibilidades, el gol va a llegar. Debe estar tranquilo, es un jugador de un altísimo nivel. Miguel tiene algo para el grupo muy positivo, más allá de su recorrido. Es uno más del plantel, trabaja, presiona a los defensores. Nosotros valoramos otras cosas, el gol va a llegar, debemos trabajar con él para que la ansiedad no le gane. Los goles para él van a llegar, no tengo dudas”, manifestó el timonel.

Por último, Juan Cruz habló acerca de la inclusión de Omar Albornoz como titular en lugar de Edwuin Cetré.

“La victoria tuvo que ver con el funcionamiento de todos. Creímos que por el lado izquierdo por el rival, por lo que queríamos hacer, podíamos incluir a Omar (Albornoz) por ahí y a Fredy (Hinestroza) con perfil cambiado. Edwuin (Cetré) venía jugando mucho y ya se veía un poco el tiempo de cansancio. Albornoz hizo un muy buen partido hasta que acusó el cansancio por sus corridos. Me gustó que el equipo hizo varias secuencias de pases”, finalizó.